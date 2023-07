Speciale energia: Turchia, Erdogan a “Rudaw”, mancata ripresa esportazioni greggio curdo è problema iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non ha alcun problema a riprendere l’invio di petrolio proveniente dalla Regione autonoma del Kurdistan iracheno attraverso il porto di Ceyhan, anzi, il blocco delle esportazioni, che va avanti dallo scorso 25 marzo, dipende da attriti tra il governo federale di Baghdad e quello regionale di Erbil. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante un’intervista rilasciata ieri all’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, a margine del vertice Nato a Vilnius. “Una volta superato questo problema”, ha aggiunto Erdogan, “siamo favorevoli alla riapertura degli oleodotti, dal momento che noi operiamo in base al profitto di entrambi: loro (gli iracheni) guadagnano e anche noi guadagniamo”. La Turchia, infatti, “avrebbe adottato misure per facilitare la soluzione dei problemi esistenti tra le autorità della regione autonoma e quelle del governo centrale”, ha aggiunto il presidente turco. Tali affermazioni giungono dopo gli annunci da parte del ministero del Petrolio iracheno sull’intenzione di destinare il greggio prodotto nella regione curda alla produzione di energia per il mercato interno. Inoltre, l’intervista di “Rudaw” a Erdogan ha seguito la stipula da parte dello stesso dicastero iracheno di importanti accordi con compagnie petrolifere internazionali, tra le quali la francese Total, che prevedono l’esportazione del petrolio curdo. (Res)