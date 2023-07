Speciale energia: Francia, a giugno consumi energetici in calo dell'11 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno i francesi hanno ridotto il loro consumo di energia dell'11 per cento. Lo ha annunciato all'emittente televisiva "France 2" la ministra della Transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, facendo riferimento ai consumi di gas ed elettricità. "Voglio veramente ringraziare i francesi", ha detto al ministra. In questo modo abbiamo "abbassato le nostre emissioni di gas serra del 4 per cento per il primo trimestre quest'anno", ha affermato la ministra. Questo livello ci permetterà di rispettare nei prossimi anni i "nostri obiettivi climatici", ha affermato Pannier-Runacher. (Frp)