Speciale energia: Tunisia, deficit energetico pari al 56 per cento bilancia commerciale a fine giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore energetico della Tunisia ha registrato un deficit commerciale di 4,8 milioni di dinari (equivalenti a 1,4 miliardi di euro) rappresentando il 56 per cento del deficit totale della bilancia commerciale del Paese nei primi sei mesi del 2023. È quanto emerge in una nota pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica della Tunisia, secondo quanto riferito dall'emittente radiofonica privata "Shems fm", precisando che nello stesso periodo del 2022, il deficit era di 4,2 milioni di dinari (pari a 1,2 miliardi di euro). Per quanto riguarda le esportazioni nel settore energetico sono diminuite del 31,5 per cento nel periodo che intercorre da giugno 2022 a giugno 2023, mentre le importazioni hanno subito una leggera diminuzione pari allo 0,9 per cento. (Tut)