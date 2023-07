Speciale energia: Egitto, ministro Petrolio riceve delegazione società tedesca Verbundnetz Gas Agbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio e delle Risorse minerarie dell'Egitto, Tarek el Molla, ha tenuto una sessione di colloqui con una delegazione della società tedesca Verbundnetz Gas Agbo per il gas naturale, guidata da Martin Vob, direttore degli appalti e del gas naturale liquefatto. Lo ha riferito il quotidiano egiziano "Youm 7", secondo cui durante l'incontro sono state esaminate le strategie per potenziare la cooperazione congiunta e per sfruttare le opportunità di investimento nel settore petrolifero dell'Egitto. Inoltre, le due parti hanno discusso della possibilità di beneficiare dell'esperienza dell'azienda tedesca nei campi delle energie rinnovabili, con particolare attenzione alla produzione, allo stoccaggio e al trasporto di idrogeno. Il ministro ha sottolineato l'auspicio dell'Egitto di ampliare la realizzazione di progetti tesi a produrre fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, soprattutto considerando le promettenti capacità e opportunità presenti in tali settori. (Cae)