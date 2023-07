Speciale energia: record iscritti al premio fotografico 2023 realizzato da Terna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’edizione 2023 del premio Driving energy 2023-fotografia contemporanea, realizzato da Terna, registra un’affluenza record di iscritti: 2.800 fotografi provenienti dalle 20 regioni italiane e da tutte le 107 province, con un’età compresa tra i 18 e gli 89 anni. Questi i numeri – si legge in una nota di Terna - definiscono il successo della seconda edizione del concorso e del tema proposto, “Elogio dell’equilibrio”, concetto chiave della cultura e asse portante della missione di Terna che garantisce, attraverso l’attività del dispacciamento, l’equilibrio tra energia prodotta e consumata, permettendo al sistema elettrico il migliore funzionamento per abilitare la transizione energetica. Le iscrizioni, più che raddoppiate rispetto alla prima edizione, restituiscono uno degli scenari artistici più ampi e trasversali, degli ultimi anni, della fotografia in Italia, non solo demograficamente ma anche geograficamente. Una partecipazione vasta e omogenea, in termini quantitativi e qualitativi, che fa emergere un’interpretazione contemporanea e di alto profilo del tema del concorso, che anche quest’anno ha ricevuto la medaglia del presidente della Repubblica. La risposta artistica al tema del premio è stata così ampia e articolata - toccando addirittura una media di 20 iscrizioni al giorno nei 136 a disposizione per candidarsi - da delineare una sorprendente indagine su cosa sia l’equilibrio per gli italiani: un concetto dinamico, complesso e in costante evoluzione, come l’attività svolta da Terna. Il vasto numero di soggetti evocati, di approcci stilistici utilizzati e, non ultime, le argomentazioni tratteggiate a supporto delle opere, rappresentano un inedito patrimonio creativo ed espressivo. I lavori fotografici dei 2.800 iscritti al premio sono ora al vaglio della giuria presieduta da Lorenza Bravetta, consulente nel campo della fotografia e curatrice del settore fotografia, cinema e nuovi media presso La triennale di Milano, e composta da Maria Alicata, docente e curatrice, Diane Dufour, editrice e curatrice, Andrea Purgatori, giornalista e autore televisivo, Francesco Zanot, curatore e docente, e Massimiliano Paolucci, direttore relazioni esterne, affari istituzionali e sostenibilità di Terna. Il premio Driving energy 2023 prevede che i giurati siano coadiuvati, oltre che dal curatore Marco Delogu, anche dal comitato di presidenza, che vede la presenza di Igor De Biasio e Giuseppina Di Foggia, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Terna. (Com)