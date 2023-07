Svezia: Corte suprema solleva ostacoli legali a estradizione due cittadini turchi accusati di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema svedese ha stabilito che sussistono degli ostacoli legali all'estradizione di due cittadini turchi che secondo le autorità di Ankara farebbero parte di un gruppo terroristico. Il governo svedese decide sulle richieste di estradizione e ha l'ultima parola in merito, ma la sentenza della Corte suprema complica questo quadro. "Gli atti criminali (secondo la Turchia) consistono in persone che si uniscono al movimento Gulen scaricando e utilizzando un'applicazione mobile, che viene utilizzata dai membri del movimento", ha affermato la corte in una nota. Queste azioni da sole non equivalgono alla partecipazione a un'organizzazione terroristica ai sensi della legge svedese, ha spiegato la corte, aggiungendo che l'estradizione deve essere basata su azioni che costituiscono un crimine sia in Svezia che in Turchia. Un altro ostacolo all'estradizione è che le due persone erano a rischio di persecuzione in Turchia, prosegue la nota. (Sts)