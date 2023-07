Piemonte: il presidente del Piemonte Cirio incontra gli esodati del Superbonus e promette aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faremo anche una variazione di bilancio per prevedere un fondo, come era stato già fatto durante la pandemia, per aiutare i Comuni a ridurre i costi di occupazione del suolo pubblico che, a causa del protrarsi dei cantieri, rappresentano un altro aggravio importante per le imprese che eseguono i lavori. Infine, chiederemo una proroga per il completamento dei lavori delle case singole e dei condomini di fronte alle difficoltà di questo periodo a portare avanti i lavori e ai ritardi che si sono generati sui cantieri", hanno concluso Cirio e Tronzano. (Rpi)