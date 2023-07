Veneto: lo screening al seno raggiunge 195 mila donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo screening in Veneto ha raggiunto 195 donne. Ecco quanto emerso nel corso dell'evento 'Tumore della mammella: analisi dello scenario attuale e prospettive future nella governance. Focus on Veneto' organizzato da Motore sanità presso l'Istituto veneto di Medicina molecolare di Padova. "Una grande opera di prevenzione a monte, seguita da un percorso di cura per i casi positivi interamente integrato, che in Veneto si realizza attraverso l'attività delle Breast Unit presenti in pressoché tutta la rete ospedaliera, nell'ambito delle quali la paziente viene presa in carico da un'equipe multidisciplinare fino all'auspicata guarigione che, oggi, in Veneto, si attesta tra il 95 e il 100 per cento - ha spiegato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità -. Siamo orgogliosi di questo primato, frutto di una precisa organizzazione che abbiamo individuato e applicato credendoci fin dal primo minuto. La sanità veneta è leader nazionale sul fronte dello screening contro il tumore alla mammella. Con un'estensione degli inviti pari al 91 per cento contro l'84 per cento in Italia, e un'adesione delle donne invitate del 78,6 per cento rispetto al 59,6 per cento nazionale, il sistema veneto di prevenzione ha sottoposto a screening in un anno 194.973 donne, con 10.346 approfondimenti resisi necessari, che hanno portato a 1.076 diagnosi. Ma non basta, perché dal 2018 e fino al 2025 è in atto una specifica prevenzione per le donne tra 45 e 49 anni". Tra i nodi da scogliere ci sono i lunghi tempi d'attesa, il personale medico che scarseggia e la dispersione dei trattamenti. "I diversi percorsi di cura diventano sempre più complessi per questo devono essere comunque chiari e celeri - ha sottolineato Guido Papaccio, direttore Uo Chirurgia Senologica Breast Unit dell'Ulss 3 Serenissima -. Se i programmi di screening la regione Veneto si sta impegnando ad implementare coinvolgendo anche le donne dai 45 anni in avanti, i tempi attuali per una paziente che fa indagine ed approfondimento sono ancora abbastanza lunghi. Serve intervenire. È necessario inoltre aumentare le competenze dei radiologi perché c'è un incremento importante di richieste di esami di approfondimento inutili e costosi. Sarebbe utile, come succede nella nostra azienda, che tutti coloro che fanno le mammografie rispondano secondo criteri internazionali e tutti gli approfondimenti vengano centralizzati all'interno delle strutture ospedaliere dedicate" . (Rev)