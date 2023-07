Regno Unito: lavoratori settore pubblico ottengono aumento salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di lavoratori del settore pubblico del Regno Unito, inclusi insegnanti e medici in formazione, otterranno aumenti salariali di circa il 6 per cento dopo che il primo ministro Rishi Sunak ha deciso di accettare le raccomandazioni di organismi indipendenti di revisione salariale. Sunak ha incontrato questa mattina il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, per vagliare la decisione, che coinvolge circa il 45 per cento del settore pubblico. Nello specifico, gli aumenti salariali che ciascun settore pubblico riceverà sono i seguenti: 6 per cento per personale sanitario e medici in formazione; 6,5 per cento per insegnati e 7 per cento per polizia e agenti penitenziari. (Rel)