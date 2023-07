Trasporti: Ferraris (Fs), per le merci occorre incrementare capacità con nuove opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale realizzare nuove opere e aumentare la capacità di trasporto merci su rotaie. Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo ferrovie dello Stato italiane, Luigi Ferraris, nel corso dell'assemblea programmatica di Agens, a Roma. "In Europa - ha spiegato - ci sono 4 milioni e mezzo di autisti patentati per portare mezzi pesanti. Di questi, un milione e mezzo nel giro di 4 anni andranno in pensione. Non c'è un grande ricambio generazionale, per cui ogni anno in Europa ne entrano 125 mila. Quindi nei prossimi 4 anni ne entreranno 5-600 mila e ne uscirà un milione e mezzo. Se quindi non riusciamo ad aumentare il volume di merci trasportate su rotaie, andiamo o verso una congestione o la paralisi. È fondamentale quindi realizzare nuove opere e aumentare la capacità di trasporto merci", ha concluso Ferraris.(Rer)