Trasporti: Ferraris (Fs), nei primi 5 mesi del 2023 aumento servizio del 25 per cento da scorso anno

- Nel 2023 fino al 31 di maggio abbiamo visto sui nostri treni un aumento del 24-25 per cento rispetto allo scorso anno, hanno preso i nostri mezzi 225 milioni di passeggeri. Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo ferrovie dello Stato italiane, Luigi Ferraris, nel corso dell'assemblea programmatica di Agens, a Roma. "C'è - ha aggiunto - un boom di turismo straniero. Non riprende ancora il viaggio business perché lo smartworking è diventato parte integrante della nostra vita. Se riusciamo a portare la connettività a bordo treno su tutta la nostra linea riusciremo a far lavorare le persone a bordo treno", ha concluso Ferraris.(Rer)