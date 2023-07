Asean: Lavrov, accettiamo creazione zona libera dal nucleare se tutti Paesi rispettino requisiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta ad accettare la creazione di una zona libera dal nucleare nel sud-est asiatico, a condizione che tutti i partecipanti non svilupperanno e dispiegheranno armi nucleari sul loro territorio. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) che si tiene a Giacarta, in Indonesia. Il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi aveva detto lunedì che l'Asean chiederà alla Russia e ad altri Stati con armi nucleari di aderire al Trattato della zona libera dalle armi nucleari del Sud-est asiatico. "Siamo pronti a firmare insieme ad altri Paesi, membri permanenti del Consiglio di sicurezza (...) a condizione che tutte le parti del trattato rispettino i suoi requisiti: non possedere, sviluppare o dispiegare armi nucleari", ha osservato Lavrov. (Rum)