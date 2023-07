Casa: Municipio Roma XI approva mozione per sostegno affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata all'unanimità dal Consiglio del Municipio Roma XI la risoluzione della commissione Politiche sociali che chiede al Governo di ripristinare il fondo di 330 milioni di Euro a sostegno degli affitti per le famiglie in difficoltà. "Con l'ultima finanziaria, infatti, il Governo Meloni ha azzerato lo stanziamento. Le 14 mila famiglie di Roma che lo scorso anno ne hanno usufruito, rimarranno senza alcun sostegno, se non si tornerà indietro da questa scellerata politica contro i più fragili. E, ancor più grave, tale decisione rischia di vanificare il lavoro della Giunta Gualtieri sulla riforma delle politiche abitative. I capigruppo di maggioranza Claudio Barocci (Pd), Cristiano Migliorelli (Lcgs), Daniela Marianello (Sce) e Adriano Sias (Demos) esprimono grande soddisfazione per Il voto compatto di tutto il Municipio, a dimostrazione di quanto cieca sia la decisione del Governo Meloni". E' quanto si legge in una nota (Com)