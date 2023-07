Latina: Miele (Lega), bene disegno di legge su centenario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è un giorno importante per la nostra Latina che finalmente esce dall'isolamento a cui è stata relegata per anni e si prepara a festeggiare il suo centenario che darà lustro alla nostra città. Il disegno di legge che istituisce la celebrazione e stanzia fondi importanti per il territorio è il segno di un riconoscimento che valutiamo positivamente. Questo è il risultato di un lavoro congiunto da parte di un centrodestra unito che ha dimostrato di saper fare squadra nel solo interesse dei nostri cittadini. Celebrare il centenario di Latina significa credere in un progetto culturale di salvaguardia e promozione del nostro patrimonio storico, delle nostre origini e della nostra identità. Guardiamo con fiducia all'appuntamento del 2032, certi che una ormai consolidata collaborazione tra le istituzioni possa rilanciare il territorio di Latina, con importanti ricadute economiche per l'intera comunità". Lo dichiara la deputata della Lega, Giovanna Miele, a margine della presentazione del disegno di legge sulle celebrazioni del centenario di Latina. (Rin)