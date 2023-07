Covid: in attesa di passaggio in Aula, da Senato primo via libera a Commissione d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Sanità del Senato ha detto sì all'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulla gestione gestione della pandemia da Covid-19. Nei giorni scorsi anche la Camera si era espressa favorevolmente. Alla commissione Sanità di palazzo Madama la proposta è passata con il voto favorevole del centrodestra e l'appoggio di Azione e Italia viva. Il provvedimento deve in ogni caso passare all'esame dell'Aula. La Commissione sarà dotata degli stessi poteri d’indagine dell’autorità giudiziaria e sarà composta da 15 senatori e 15 deputati. Il suo obiettivo principale sarà quello di condurre accertamenti sulle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus, valutandone la tempestività e l’efficacia. I membri della Commissione d’inchiesta dovranno inoltre verificare se le misure di contenimento adottate dal governo durante le varie fasi della pandemia abbiano rispettato i principi costituzionali e siano state basate su adeguate basi scientifiche. Saranno valutate la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, l’utilizzo dei decreti d’urgenza e l’adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi nelle scuole. (Rin)