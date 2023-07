Italia-Romania: ambasciatrice Dancau incontra presidente Autorità portuale di Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice della Romania in Italia, Gabriela Dancau, ha avuto “un ottimo incontro” con il presidente dell’Autorità portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini. Lo ha reso noto la stessa ambasciatrice romena su Twitter. “Dai colloqui è emersa la necessità di promuovere le opportunità di cooperazione italo-romena nel campo delle infrastrutture portuali, identificando le opportunità di collaborazione con i porti romeni in progetti transnazionali, nonché attraverso scambi di esperienze”, ha scritto Dancau. L’ambasciatrice ha aggiunto che il porto di Genova “è uno dei più importanti del Mediterraneo e un fondamentale nodo dell'infrastruttura commerciale, con 51,6 milioni tonnellate di merce movimentata”. Dancau si è recata a Genova martedì per una visita istituzionale di due giorni e ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede del Consolato onorario romeno nella città ligure.(Res)