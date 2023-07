Germania: ministra Esteri Baerbock, la nostra politica per la Cina deve cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina “è cambiata”: pertanto “deve cambiare” anche la politica della Germania nei confronti del Paese dell'Asia, diventato “più repressivo all'interno e più aggressivo all'esterno”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante la presentazione della Strategia per la Cina, approvata oggi dal governo federale. L'esponente dei Verdi sta illustrando il documento, il primo nella storia della Germania, presso Istituto Mercator per gli studi sulla Cina di Berlino (Merics). Per Baerbock, la seconda potenza economica globale è “un partner, un concorrente e un rivale sistemico”. Tuttavia, “la rivalità è aumentata” negli ultimi anni da parte di Pechino, ha infine evidenziato la ministra degli Esteri tedesca. (Geb)