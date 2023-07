India: opposizione si riunirà a Bangalore il 17 e 18 luglio, attesi 24 partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima riunione delle forze di opposizione al Partito del popolo indiano (Bjp) si terrà il 17 e 18 luglio. L’incontro, previsto per oggi e domani, è stato rinviato in seguito alle vicende di una delle parti coinvolte, il Partito del Congresso nazionalista (Ncp), che si è diviso nello Stato del Maharastra. La sede è rimasta la stessa: Bangalore, nel Karnataka. Al momento 24 partiti hanno annunciato l’adesione, tra cui il principale, il Congresso nazionale indiano (Inc), che sarà presente col suo presidente Mallikarjun Kharge e con Sonia e Rahul Gandhi. Il Congresso sta anche valutando se opporsi a un decreto governativo sui servizi pubblici del Territorio di Nuova Delhi su cui è in corso una battaglia legale promossa dal Partito dell’uomo comune (Aap), che governa la capitale. Un’iniziativa in tal senso del Congresso potrebbe incoraggiare la partecipazione dell’Aap all’incontro. Il raduno di Bangalore sarà il secondo dopo quello del 23 giugno, quando circa 15 partiti di opposizione si sono riuniti a Patna, nel Bihar, e hanno deciso di preparare un’agenda comune. (segue) (Inn)