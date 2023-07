India: opposizione si riunirà a Bangalore il 17 e 18 luglio, attesi 24 partiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dell’uomo comune ha partecipato alla prima riunione, rappresentato da Arvind Kejriwal, capo del governo del Territorio di Nuova Delhi, e Bhagwant Mann, capo del governo del Punjab. Tuttavia, l’Aap non ha preso parte alla conferenza stampa finale e ha invece diramato un comunicato nel quale ha criticato il Congresso e ringraziato altri undici partiti per le posizioni espresse in merito al decreto del governo centrale sul controllo dei servizi amministrativi di Nuova Delhi. Kharge ha replicato sostenendo che la questione dovrebbe essere discussa in parlamento. (segue) (Inn)