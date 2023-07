Italia-Pakistan: Pucciarelli, diplomazia può contribuire a promuovere rispetto dei diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite i rapporti diplomatici ed economici, l’Italia può contribuire a promuovere il rispetto dei diritti umani in Pakistan. Lo ha detto la senatrice Stefania Pucciarelli intervenendo al forum sulla libertà religiosa promosso dall’inviato speciale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per la promozione della libertà religiosa e per la tutela delle minoranze religiose, Davide Dionisi, e tenuto oggi presso Palazzo Chigi. Avere “molti momenti di confronto” come questo può contribuire alla promozione della libertà religiosa, ed è necessario riflettere su cosa l’Italia “può fare per essere d’aiuto, e contribuire al riconoscimento universale della libertà di credo”, ha detto Pucciarelli. (Res)