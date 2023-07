© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non capisco per quale motivo, ad oggi non ho ricevuto nessun avviso di garanzia. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, all’Assemblea annuale di Confagricoltura. “Io vado avanti e sono assolutamente tranquilla - ha aggiunto il ministro - nessuno mi ha mai accusato nelle mie funzioni di ministro, non partecipo ai processi mediatici e mi difendo nei tribunali”. (Rin)