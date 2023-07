Migranti: trasferite più di 600 subsahariani bloccati al confine con la Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Medenine, Said Ben Zayed, questa mattina ha dichiarato all'agenzia di stampa "Tap" che l'accoglienza dei migranti subsahariani nei governatorati meridionali della Tunisia, compreso il governatorato di Medenine, "rimane una questione temporanea e circostanziale, in attesa dell'intervento delle organizzazioni internazionali competenti per svolgere le procedure di rimpatrio volontario nei paesi di origine". L'esponente tunisino ha detto che la Tunisia sta dando "lezioni di umanità al mondo" grazie "l'importante e grande sforzo umanitario del governo e dei cittadini". In precedenza, l'organizzazione non governativa Human Rights Watch aveva confermato l'evacuazione di centinaia di migranti irregolari bloccati in condizioni umanitarie difficili nelle aree al confine tunisino-libico. I migranti (incluse donne e bambini) erano stati prelevati con la forza a Sfax e traferiti al confine con la Libia senza acqua né cibo. Secondo Ben Zayed, un numero significativo di migranti ha espresso la volontà di tornare a casa. "La Tunisia è al fianco di queste persone nel garantire il loro ritorno volontario nei paesi di origine", ha detto il governatore, sollecitando l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ad "adempiere ai loro doveri nello svolgimento delle procedure amministrative necessarie per completare il processo di rimpatrio volontario il prima possibile". (Tut)