Energia: Sefcovic, in primi 2 bandi acquisto congiunto di gas offerti 15,19 miliardi di metri cubi

- Nei primi due bandi per l'acquisto congiunto di gas, i fornitori internazionali hanno offerto 15,19 miliardi di metri cubi di gas sui 16 richiesti dagli Stati membri. A dirlo il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, nel corso di un punto stampa a Bruxelles. Dal ventisei giugno scorso, "abbiamo raccolto una domanda di quasi 16 miliardi di metri cubi. Si tratta di oltre 4 miliardi di metri cubi in più rispetto alla prima tornata. Insieme, le prime due tornate hanno raddoppiato l'obiettivo fissato dal Consiglio per l'intero anno", ha detto. "I fornitori internazionali affidabili hanno risposto alla nostra domanda aggregata di gas con offerte per un volume totale di 15,19 miliardi di metri cubi. Voglio ringraziare tutti i 25 fornitori che hanno presentato le loro offerte", ha aggiunto. "Grazie a queste offerte, abbiamo abbinato le offerte più interessanti alle richieste dei clienti e abbiamo ottenuto un volume complessivo di 11,98 miliardi di metri cubi, superiori di un miliardo rispetto al primo bando. (segue) (Beb)