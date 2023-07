Energia: Sefcovic, in primi 2 bandi acquisto congiunto di gas offerti 15,19 miliardi di metri cubi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di questo volume, il Gnl rappresenta 5,5 miliardi di metri cubi e i restanti 6,4 miliardi di metri cubi riguardano il gas da gasdotto. Devo sottolineare che questi risultati superano le nostre aspettative", ha proseguito Sefcovic. La terza tornata di acquisti congiunti si terrà dopo la pausa estiva. "Credo che dovremmo assicurarci che la Piattaforma energetica dell'Ue e il meccanismo di acquisto congiunto vengano mantenuti, in modo che questo nuovo mercato diventi un punto di incontro regolare per l'industria e i fornitori europei e lavorare per espandere questo modello ad altri prodotti, tra cui i gas rinnovabili, l'idrogeno e le materie prime strategiche", ha poi concluso. (Beb)