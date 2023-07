4 novembre: Gasparri (FI), riconoscimento morale di impegno e sacrificio di donne e uomini in divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Ringrazio tutti i rappresentanti del Cocer per la nota con la quale hanno espresso la loro soddisfazione è il loro ringraziamento nei miei confronti per l'approvazione in Senato della proposta di legge di istituire il 4 novembre come giornata delle Forze armate. Un riconoscimento morale, come hanno commentato, dell'impegno e dei sacrifici che gli uomini e le donne in uniforme profondono ogni giorno al servizio dei cittadini. È stata una decisione dovuta e un'iniziativa che ho promosso con la presentazione di un disegno di legge il primo giorno della legislatura, poi condivisa anche da altri parlamentari con altre proposte analoghe. Iniziativa sulla quale era intervenuto il presidente della Repubblica che aveva auspicato e sollecitato questo atto normativo che dopo l'approvazione dell'Aula del Senato mi auguro possa essere al più presto approvato dalla Camera dei deputati". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri componente della commissione Difesa di palazzo Madama.(Rin)