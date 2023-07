Germania-Cina: ministra Esteri Baerbock, la riduzione dei rischi è l'imperativo del momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione dei rischi nei rapporti con la Cina è “l'imperativo del momento”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante la presentazione della Strategia per la Cina, approvata oggi dal governo federale. L'esponente dei Verdi sta illustrando il documento, il primo nella storia della Germania, presso Istituto Mercator per gli studi sulla Cina di Berlino (Merics). Baerbock ha evidenziato che la Germania non vuole “separarsi” dalla seconda potenza economica mondiale, ma “minimizzare i rischi il più possibile”. La guerra della Russia contro l'Ucraina ha, infatti, dimostrato “dolorosamente” quanto le dipendenze unilaterali rendono la Germania “vulnerabile”. Per “non ripetere questo errore”, la sicurezza economica deve essere assumere un'importanza centrale. Al riguardo, Baerbock ha sottolinea come le imprese tedesche notevolmente dipendenti dalla Cina “dovranno assumersi in futuro da sé i rischi finanziari” di tale rapporto. Allo stesso tempo, queste aziende dovranno assicurarsi che, nei loro rapporti con i fornitori del Paese dell'Asia, non vi siano violazioni dei diritti umani. Senza un esplicito riferimento alla Cina, la titolare della diplomazia di Berlino ha, infine, affermato che l'economia tedesca ed europea deve essere tutelata dalla “concorrenza sleale”. (Geb)