Clima: Fossi (Pd), Pichetto si è accorto che fa caldo, a quando l'allarme sulle mezze stagioni?

- "Pichetto Fratin si è accorto che fa caldo. E ci ha tenuto a farcelo sapere. Lui sa di cosa parla, è ministro dell'Ambiente. Ci aspettiamo ora altre perle che solo chi - per meriti acquisiti sul campo - ricopre incarichi di livello può riservare: non andate a correre a mezzogiorno, non esistono più le mezze stagioni, si stava meglio quando si stava peggio, l'ultimo chiuda la porta e spenga la luce". Così su Twitter Emiliano Fossi, deputato e segretario del Pd toscano, commenta le dichiarazioni del ministro dell'Ambiente sul caldo.(Rin)