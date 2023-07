Sport: Marti (Lega), parere favorevole in commissione su società e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro passo avanti significativo relativamente alla normativa su società e lavoro sportivi: oggi, in commissione al Senato, abbiamo dato parere favorevole al correttivo sulla materia". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Sport a Palazzo Madama. "Esprimo grande soddisfazione per i risultati raggiunti in così breve tempo: è un settore a cui ho rivolto la massima attenzione da subito ascoltando tutti gli operatori del comparto e venendo incontro alle loro esigenze così da garantire le tutele necessarie", conclude.(Rin)