Energia: Monti (Edison), pensare a nuova politica approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto russo-ucraino “ha fatto luce su un’eccessiva dipendenza della fonte energetica, ma anche degli altri settori industriali”. Lo ha detto l’amministratore delegato della società di energia Edison, Nicola Monti, intervenendo all’evento di lancio del “Luiss institute for european analysis and policy – Leap”. “Dobbiamo concepire una nuova politica di approvvigionamento facendo fede alle cose che abbiamo capito, ossia che una dipendenza del 40 per cento crea un problema forte perché i prezzi dell’energia sono saliti di dieci volte”, ha concluso Monti. (Rin)