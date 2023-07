Lavoro: Giana (Agens), serve Contratto nazionale in tutti i settori, salario minimo conseguenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire il salario minimo "auspichiamo un ampliamento della contrattazione nazionale collettiva. Questo va oltre il concetto di salario minimo. Dobbiamo garantire a tutti i settori il Contratto nazionale collettivo del lavoro, il tema del salario minimo ci arriva per definizione, perché vuol dire tutelare i diritti, anche in termini salariali, di tutti i lavoratori. E noi siamo i primi a volerlo fare". Lo ha detto il presidente di Agens, Arrigo Giana, nel corso dell'assemblea programmatica di Agens, a Roma. "Ma una volta definito un contratto nazionale collettivo deve valere per tutti. Altrimenti questo crea disparità che non possiamo più permetterci", ha concluso Giana. (Rer)