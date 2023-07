Imprese: ambasciatrice romena Dancau a colloquio con dirigenza Ansaldo Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatrice della Romania in Italia, Gabriela Dancau, ha incontrato la dirigenza di Ansaldo Energia e ha visitato l’impianto di turbine a gas del gruppo. Lo ha reso noto su Twitter la stessa ambasciatrice romena, sottolineando che l’azienda è “presente nel settore energetico della Romania da oltre 40 anni”. “Ringrazio Fabrizio Fabbri, Amministratore delegato, Marco Luigi Lovisolo e Giovanbattista Patalano, vice presidenti senior, per le proficue discussioni”, ha scritto Dancau. Al centro dell’incontro, ha spiegato l’ambasciatrice, c’è stato lo sviluppo della cooperazione bilaterale nell’industria nucleare, “dal momento che la Romania e l’Italia hanno una cooperazione di lunga data nel campo dell’energia nucleare per la messa in servizio e la manutenzione delle unità 1 e 2 della centrale di Cernavoda”. (segue) (Res)