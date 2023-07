Imprese: ambasciatrice romena Dancau a colloquio con dirigenza Ansaldo Energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dancau ha sottolineato che “i due Paesi continuano la loro partnership nel settore nucleare e sostengono il ruolo essenziale che l'energia nucleare svolge nel garantire un approvvigionamento energetico pulito, sicuro e stabile”. Come ha ricordato l’ambasciatrice, Ansaldo nucleare ha partecipato alla progettazione, alla gestione, alla costruzione e alla messa in servizio delle unità 1 e 2 della centrale di Cernavoda. “Le due unità contribuiscono a generare circa il 20 per cento del fabbisogno elettrico della Romania. Per questi impianti, Ansaldo nucleare ha fornito e continua a fornire supporto in termini di funzionamento, manutenzione e fornitura di parti di ricambio”, ha scritto Dancau, sottolineando che l'azienda italiana si sta preparando a partecipare anche alla costruzione dei due nuovi reattori delle unità 3 e 4 di Cernavoda. (Res)