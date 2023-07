Taiwan: ministra Esteri tedesca, non possiamo restare indifferenti a tensioni nello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania “non può restare indifferente alle tensioni” nello Stretto di Taiwan, dove “un'escalation militare” tra la Cina e Taipei costituirebbe “un pericolo per milioni di persone in tutto il mondo”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante la presentazione della Strategia per la Cina, approvata oggi dal governo federale. L'esponente dei Verdi sta illustrando il documento, il primo nella storia della Germania, presso Istituto Mercator per gli studi sulla Cina di Berlino (Merics). (Geb)