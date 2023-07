Veneto: presidi dei sindacati dei ferrovieri a Mestre e Verona contro decisione di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati dei lavoratori ferrovieri, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie del Veneto, hanno organizzato dalle 13.30 alle 14.30 davanti alla stazione di Mestre, e dalle 14 alle 15 davanti alla Stazione Verona Porta Nuova due presidi per protestare contro la decisione di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture di ridurre l'orario delle sciopero indetto oggi. "Lo sciopero è stato proclamato 35 giorni fa – si legge in una nota - nel più rigoroso rispetto della Legge 146 del 1990, che tutela il diritto alla mobilità dei cittadini. I servizi per i pendolari sono stati ovviamente garantiti. La scelta del Ministro, oltre che illegittima, è anche illogica e improduttiva, visto che i treni soppressi dopo le 15 in gran parte non saranno ripristinati: i viaggatori, avvertiti per tempo, si sono ormai organizzati diversamente". "Contro questo gesto arrogante e immotivato – concludono - i sindacati dei trasporti faranno sentire la loro voce". (Rev)