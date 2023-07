Perù: nuove proteste anti governative, prorogato stato di emergenza sulle strade (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse organizzazioni non governative hanno denunciato un uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza del Perù. Secondo Amnesty International l'ufficio del procuratore generale del Perù dovrebbe indagare su tutti coloro che hanno ordinato o tollerato l'uso illegittimo della forza da parte delle forze di sicurezza che ha provocato 49 morti durante le proteste antigovernative registrate da dicembre a febbraio scorsi. “L'uso di armi da fuoco letali contro i manifestanti mostra un palese disprezzo per la vita umana. Nonostante gli sforzi del governo per dipingerli come terroristi o criminali, le persone uccise erano manifestanti, osservatori e passanti. Quasi tutti provenivano da ambienti poveri, indigeni e contadini, il che suggerisce un pregiudizio razziale e socioeconomico nell'uso della forza letale”, ha affermato Agnes Callamard, segretario generale di Amnesty International. “Lungi dall'essere incidenti isolati dovuti ad agenti disonesti che agiscono di propria iniziativa, il numero di morti in più date e in luoghi diversi suggerisce una risposta statale deliberata e coordinata. Le autorità peruviane devono indagare sulla possibilità che i funzionari abbiano ordinato o almeno tollerato questi omicidi, non importa quanto in alto nella catena di comando”. (segue) (Brb)