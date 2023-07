Perù: nuove proteste anti governative, prorogato stato di emergenza sulle strade (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di una visita condotta in Perù a metà maggio, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di riunione pacifica e di associazione, Clément Nyaletsossi Voule, ha parlato di un "uso eccessivo della forza". Il funzionario maliano è tornato a chiedere a Lima indagini "trasparenti, indipendenti, e che coinvolgano anche le vittime, per sapere esattamente cosa è successo e in quali condizioni si sia dato l'uso eccessivo della forza". "Chiedo ai peruviani di pensare a quale sia la forma migliore per risolvere questa crisi politica, sociale ed economica", ha detto Voule parlando di "riforme politiche che potrebbero includere i gruppi vulnerabili, le popolazioni indigene, le minoranze, perché si sentano più protette". Il Relatore speciale ha quindi riferito della visita in carcere all'ex presidente, Pedro Castillo, trovato in "buone condizioni", pur con alcune "richieste" che presenterà al governo. Da dentro il carcere la prospettiva è diversa ma "si vede che è una persona che ha ricevuto un buon trattamento", ha detto Voule secondo cui l'aver potuto incontrare Castillo è prova che il governo "è aperto al tipo di dibattito che vogliamo". (segue) (Brb)