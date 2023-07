Perù: nuove proteste anti governative, prorogato stato di emergenza sulle strade (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un documento diffuso il 10 maggio, l'organizzazione non governativa Human Right Wathc (Hrw) si è concentrata sulla "forza sproporzionata" impiegata il 9 gennaio 2023 nella città di Juliaca. "Il governo peruviano insiste nel raccontare una versione ufficiale degli eventi a Juliaca che le prove contraddicono", ha detto Cesar Munoz, direttore associato per le Americhe di Human Rights Watch. "Invece di cercare di minimizzare o screditare le crescenti prove di abusi, la presidente Dina Boluarte dovrebbe riconoscere le gravi violazioni dei diritti umani a Juliaca e altrove in Perù, impegnarsi a garantire responsabilità, risarcimento e assistenza sanitaria alle vittime e adottare misure immediate per prevenire quegli abusi si ripetano”. Human Rights Watch ha intervistato 26 testimoni, avvocati, pubblici ministeri e familiari delle vittime a Juliaca e ha analizzato più di 500 fotografie e 10 ore di riprese video pubblicate sui social media, nonché rapporti di autopsia e balistica e il fascicolo penale dell'ufficio del procuratore. Il rapporto multimediale fornisce ulteriori prove e dettagli sugli abusi a Juliaca che completano i risultati di un rapporto di Hrw del 26 aprile. L’Ong ha confermato che 15 delle 18 vittime civili sono morte per ferite causate da armi da fuoco. Gli altri tre sono morti per i proiettili sparati da fucili del tipo usato dalla polizia. (segue) (Brb)