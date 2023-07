Balcani: Nato, regione è di importanza strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrando nello specifico, “la Nato sostiene con forza la sovranità e l'integrità territoriale di una Bosnia Erzegovina stabile e sicura, in conformità con l'Accordo quadro generale per la pace in Bosnia Erzegovina e altri accordi internazionali pertinenti. Incoraggiamo la riconciliazione interna ed esortiamo i leader politici ad astenersi da retoriche e azioni divisive e secessioniste”, si legge. Inoltre, la Nato rimane fedele “alle aspirazioni euro-atlantiche del Paese”. A proposito della Serbia, il rafforzamento delle relazioni andrebbe secondo la nota a vantaggio dell'Alleanza, della Serbia e dell'intera regione. “Confidiamo che la Serbia si impegni con la Nato e i suoi vicini in modo costruttivo, anche nelle sue comunicazioni pubbliche sui reciproci vantaggi della cooperazione Nato-Serbia. Sosteniamo il dialogo facilitato dall'Ue e altri sforzi volti alla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina, ed esortiamo le parti a cogliere l'attimo e ad impegnarsi in buona fede per raggiungere una soluzione politica duratura. Chiediamo a entrambe le parti di ridurre immediatamente l'escalation, tornare al dialogo e impegnarsi in modo costruttivo nell'attuazione dell'accordo sul percorso verso la normalizzazione tra Belgrado e Pristina raggiunto di recente a Bruxelles e Ocrida”, precisa il comunicato. (segue) (Sts)