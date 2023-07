Kosovo-Serbia: von der Leyen, rispettare accordo di Ocrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo e Serbia devono rispettare quanto concordato a Ocrida. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al secondo giorno del vertice Nato di Vilnius, in Lituania. "Esiste un piano molto chiaro e dedicato per la de-escalation, una tabella di marcia. Entrambe le parti hanno lavorato al piano all'inizio di quest'anno e noi chiediamo a loro di seguire questa tabella di marcia. Questo è assolutamente fondamentale per andare avanti in modo pacifico. È chiaro che entrambe le parti devono rispettare quanto concordato a Ocrida", ha dichiarato la presidente. (Beb)