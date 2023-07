Croazia: presidente Milanovic, Serbia è benvenuta in Ue ma deve decidere dove stare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente croato Zoran Milanovic ha affermato che, per quanto lo riguarda, la Serbia "è la benvenuta nell'Unione europea" ma "i serbi devono decidere dove stare". Milanovic ha parlato al vertice della Nato a Vilnius, dicendo di aver notato "molte contraddizioni" durante le discussioni del summit. "Invitiamo l'Ucraina a diventare membro della Nato e tra noi c'è ancora chi non vuole riconoscere l'esistenza del Kosovo", ha sottolineato. "I leader di Albania, Macedonia del Nord e Montenegro siedono con noi su un piano di parità nella Nato, mentre nei negoziati per l'adesione all'Ue sono messi da parte", ha detto. "È una discriminazione, una contraddizione insostenibile", ha sottolineato Milanovic. Per quanto riguarda il processo decisionale del vertice Nato, il capo dello Stato croato ha sostenuto che delle decisioni importanti nel summit vengono prese "all'insaputa della Croazia". "Nessuno di noi, né io, né il premier Plenkovic, né il ministro della Difesa, ha partecipato a questioni importanti di cui veniamo a conoscenza all'ultimo momento", ha sottolineato Milanovic. (Seb)