Serbia-Israele: Dacic a Cohen, riconoscimento del Kosovo ha danneggiato nostre relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento del Kosovo da parte di Israele ha danneggiato le relazioni con la Serbia che ora "cercheremo di ripristinare". Lo ha affermato il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, nella conferenza stampa congiunta con l'omologo israeliano Eli Cohen, in visita nel Paese balcanico. Dacic ha affermato che Belgrado "valuta negativamente la decisione di Israele di riconoscere l'indipendenza del Kosovo" la quale, a suo avviso, "ha danneggiato le relazioni tra i due Paesi". "In questo senso, dovremmo fare il massimo sforzo per superare questi problemi e rimanere impegnati a preservare l'amicizia con Israele", ha aggiunto il ministro serbo. Cohen da parte sua ha affermato che la sua visita rappresenta "l'apertura di un nuovo capitolo nelle relazioni tra i due Paesi e un'opportunità per promuovere e migliorare la cooperazione". "Serbia e Israele sono entrambi Paesi creativi con la volontà di mettere l'innovazione al centro della loro economia", ha affermato. Tra le aree con potenziale di cooperazione citate da Cohen, "la sicurezza informatica e il turismo". Il 4 settembre del 2020 Israele ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. (Seb)