Egitto-Etiopia: presidente Al Sisi discute con premier Ahmed questione diga Rinascita (2)

- La diga della Rinascita, i cui lavori di realizzazione si erano conclusi nell’agosto 2022, è stata sin dall’inizio causa di attriti tra Egitto, Etiopia e Sudan, in particolare sulla questione del riempimento della diga, emersa già nel luglio 2020. Infatti, il Sudan aveva dichiarato in principio di volere un accordo tecnico sul riempimento e il rilascio di acqua per proteggere le sue dighe sul Nilo Azzurro, mentre l’Egitto (che fa affidamento sul Nilo per il 90 per cento delle sue acque dolci) ha da sempre nutrito timori per la sua quota di acqua. L’Etiopia, da parte sua, aveva risposto che il riempimento della diga non avrebbe danneggiato i due Paesi a valle. Il riempimento richiederà tra 4 e 7 anni, a seconda delle condizioni idrologiche durante il periodo di riempimento. La seconda fase di riempimento si era conclusa il 19 luglio 2021, senza l’accordo con i Paesi a valle. Nel marzo 2021, pertanto gli Emirati Arabi Uniti, avevano proposto una tabella di marcia che prevedeva di firmare una Dichiarazione sul futuro accordo globale sul Nilo Azzurro e di riavviare i colloqui da zero, senza considerare la dichiarazione di principio del 2015. (segue) (Res)