Egitto-Etiopia: presidente Al Sisi discute con premier Ahmed questione diga Rinascita (3)

- Intanto, a giugno del 2021, i ministri degli Esteri della Lega araba si erano incontrati in Qatar per risolvere la controversia tra i tre Paesi, esortando l’Etiopia a negoziare un accordo con Egitto e Sudan sul funzionamento di Gerd nella stagione delle piogge, astenendosi da azioni unilaterali, nel timore che il riempimento della diga, annunciato dal governo etiope, potesse provocare un conflitto. Tuttavia, gli sforzi di mediazione non avevano portato risultati soddisfacenti, mentre era fallita la proposta diplomatica avanzata nel luglio 2021 dalla Tunisia. Lo scorso maggio, un nuovo intervento della Lega araba, le cui conclusioni erano espresse dalla Dichiarazione di Gedda, era stato accolto “con sgomento” dal governo etiope, secondo il quale la sua risoluzione faceva eco alla “posizione ostile” dell’Egitto. "Nel 2015 Egitto, Etiopia e Sudan hanno firmato l'Accordo sulla Dichiarazione di principi che prevede ambiguamente che la costruzione della diga debba continuare parallelamente ai negoziati sulle linee guida e le regole sul riempimento e sul funzionamento della diga. I dettagli del riempimento della diga, compreso il volume e la durata, sono stati concordati tra gli esperti dei tre paesi durante tutto il processo. L'Etiopia ha soddisfatto le preoccupazioni di Egitto e Sudan e continuerà ad agire rispettando il principio di equo e ragionevole utilizzo delle acque del Nilo. Pertanto l'accusa che l'Etiopia abbia adottato misure unilaterali è un tentativo deliberato di esercitare pressioni utilizzando la Lega araba e denota una mancanza di buona fede", si leggeva in una dichiarazione del ministero degli Esteri etiope. (segue) (Res)