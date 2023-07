Egitto-Etiopia: presidente Al Sisi discute con premier Ahmed questione diga Rinascita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 23 giugno, infine, il ministro degli Esteri dell’Etiopia, Demeke Mekonnen, aveva ribadito il rifiuto di Addis Abeba di qualsiasi intervento della Lega araba sulla gestione della diga Gerd, intravedendo nelle posizioni della Lega araba un tentativo di difendere gli interessi idrici di due suoi Paesi membri, Egitto e Sudan. Per questo, Addis Abeba aveva accusato la Lega araba di provocare dissapori con l’Unione africana e con i suoi Stati membri. Da parte sua, lo scorso maggio, il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, aveva sottolineato che il Paese era dipeso per tutta la sua storia dal Nilo, accusando in modo non troppo velato l’Unione africana di non essere riuscita a far cambiare posizione all’Etiopia. (Res)