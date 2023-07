Serbia: Agenzia sicurezza vieta ingresso nel Paese ad attivista russo contro la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia) ha vietato l'ingresso in Serbia all'attivista russo contro la guerra Peter Nikitin. Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui a Nikitin, che vive a Belgrado e ha la residenza permanente nel Paese balcanico, è stato vietato l'ingresso in Serbia dopo il suo arrivo ieri sera tardi all'aeroporto Nikola Tesla con un volo da Francoforte. "Al controllo passaporti mi hanno detto di aspettare lì. Dopo tre ore e mezza di attesa, mi è stato detto che la Bia aveva deciso di non farmi entrare nel Paese e mi ordinava di tornare a Francoforte sul primo aereo", ha affermato lo stesso attivista, il quale ha aggiunto che la decisione dell'Agenzia per la sicurezza "è contro la legge". "Non mi si può vietare l'ingresso nel Paese senza prima annullare la mia residenza permanente", ha sottolineato Nikitin, il quale ha deciso di rimanere per ora all'aeroporto. L'attivista russo ha sostenuto di "non contare" sull'aiuto dell'ambasciata della Federazione Russa a Belgrado, ma ha precisato di essere anche cittadino dei Paesi Bassi e che contatterà la rappresentanza diplomatica di quel Paese. "Questa è casa mia, il fatto che io esprima apertamente le mie opinioni, che io sia un oppositore della politica di Vladimir Putin, non è un motivo per loro di non lasciarmi tornare a casa", ha concluso. (Seb)