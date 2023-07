Roma: incendio appartamento in via Roiti, evacuato palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato, questa notte, in un appartamento al sesto piano di una palazzina in via Antonio Roiti a Roma. L’allarme è stato lanciato poco prima della mezzanotte quando l’intera struttura è stata evacuata. Sul posto sono accorsi, oltre ai vigili del fuoco che hanno agevolato l’evacuazione e condotto le operazioni di spegnimento, anche gli agenti della questura di Roma. Secondo quanto si apprende il rogo si sarebbe innescato per cause accidentali dalla cucina di un appartamento al sesto piano dove vive una anziana coppia. Soltanto la loro casa è stata dichiarata inagibile, oltre ad alcune stanze del piano superiore. L’anziana coppia è stata costretta ad alloggiare in un albergo.(Rer)