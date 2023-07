Energia: record iscritti al premio fotografico 2023 realizzato da Terna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La straordinaria partecipazione di quest’anno è un dato importante che ha più significati", dichiara Marco Delogu, curatore del premio e presidente dell’azienda speciale Palaexpo. "C’è sicuramente la forza del tema, che ha rappresentato un grande innesco creativo per la comunità dei fotografi. C’è poi - prosegue - il coinvolgimento dell’intero territorio italiano: è come se avessimo chiesto all’intero Paese ‘cos’è per te l’equilibrio?’ e tutta l’Italia avesse risposto, dalle città più grandi fino ai piccolissimi centri. E poi c’è il valore artistico, corroborato dall’alta qualità dei lavori ricevuti. I dati ci incoraggiano nell’affermare che il premio Driving energy è riuscito, in soli due anni, ad affermarsi come punto di riferimento per la fotografia in Italia”. Tutte le categorie in gara hanno registrato un’ampia partecipazione: senior (dai 31 anni in su, premio di 15.000 euro), giovane (fino ai 30 anni, premio di 5.000 euro), amatori (aperto a chi non è “professionista” né “autore”, premio di 5.000 euro), menzione accademia (dedicato agli studenti iscritti agli istituti di alta formazione del settore fotografico, premio di 2.000 euro) e opera più votata da Terna (premio di 2.000 euro), che sarà assegnata dalla “giuria più grande d’Italia”, cioè le 5.600 persone di Terna. Nella categoria giovane spicca la presenza femminile, il 57 per cento del totale, che conferma l’impegno di Terna sul tema dell’inclusività di genere e la volontà di valorizzare sempre di più le nuove generazioni di artisti. Il comitato d’onore – composto dai vincitori della scorsa edizione del concorso, Paolo Ventura, Gaia Renis, Mohamed Keita, Eva Frapiccini e Andrea Botto – valuta ora i lavori fotografici candidati alla menzione accademia, per individuare il giovane vincitore pronto a raccogliere il testimone dai premiati nel 2022. Le 40 opere fotografiche finaliste, tra cui le vincitrici, saranno presentate in una mostra gratuita a Palazzo delle esposizioni, a Roma, dal 26 settembre, giorno della proclamazione dei cinque vincitori, fino al 15 ottobre; i lavori saranno inoltre pubblicati nella quarta edizione del volume fotografico Driving energy, che costituisce il catalogo ufficiale del premio. (Com)