Mali: esercito nega di aver rilasciato due leader jihadisti dello Stato islamico

- L’esercito del Mali, Paese retto da una giunta militare, ha negato di aver rilasciato due leader dello Stato islamico nel Grande Sahara (Eigs) in cambio di ostaggi maliani. “Come sarebbe possibile combattere il terrorismo e liberare terroristi?", ha dichiarato ai media un portavoce delle Forze armate smentendo il rilascio dei due jihadisti. Secondo l'emittente "Rfi", due alti dirigenti del gruppo dello Stato islamico nel Sahel e diversi combattenti minori sono stati rilasciati la scorsa settimana dalla giunta guidata dal colonnello Assimi Goita. I nomi dei due principali leader jihadisti, Oumeya Ould Albakaye e Dadi Ould Cheghoub, sono stati confermati da diverse fonti di sicurezza e diplomatiche maliane. Albakaye, capo del ramo saheliano dell'Is a Gourma in Mali e Oudalan in Burkina Faso, era stato arrestato dalle forze francesi dell'operazione Barkhane nel giugno 2022 prima di essere consegnato alle autorità di transizione maliane. Il suo nome era circolato tra i potenziali successori di Adnan Abou Walid Al Sahraoui, emiro del gruppo, ucciso dall'esercito francese. Per quanto riguarda Dadi Ould Cheghoub, meglio noto come Abou Dardar, è stato arrestato dai militari Barkhane nel giugno 2021. Il nuovo arresto aveva seguito un precedente rilascio: Dardar è infatti uno dei prigionieri rilasciati nell'ottobre del 2020 in cambio degli ostaggi Sophie Pétronin e dell'ex premier maliano Soumaila Cissé. (segue) (Res)