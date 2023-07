Mali: esercito nega di aver rilasciato due leader jihadisti dello Stato islamico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti della sicurezza maliana, questi rilasci hanno diverse contropartite: il rilascio di ostaggi maliani e l'instaurazione di una tregua che dovrebbe consentire alle autorità di transizione di svolgere le loro attività, in particolare quelle elettorali, nelle aree controllate dal gruppo Stato Islamico, principalmente nella zona centrale di Ménaka. Una simile tregua consentirebbe anche di ridispiegare i militari maliani nel nord-est del Paese, in un contesto in cui la missione Onu Minusma dovrà abbandonare le sue basi, dato l'annunciato ritiro. Le liberazioni dei leader jihadisti sono state commentate con preoccupazione anche da alcuni membri degli ex gruppi armati firmatari dell'accordo di pace del 2015 con Bamako, prima del duplice colpo di Stato che - nel 2020 e 2021 - ha portato al potere i militari di Goita. Secondo fonti di "Rfi", diversi interlocutori temono un'alleanza circostanziale del Mali e dello Stato islamico contro i jihadisti rivali del Jnim (Gruppo di sostegno all'islam e ai musulmani), legati ad al-Qaeda, ma forse anche contro i gruppi armati firmatari dell'accordo di pace, nel caso di ripresa delle ostilità. Contattata da "Rfi", la presidenza maliana non aveva risposto alla richiesta di commento. Le dichiarazioni dell'esercito sono le prime dalla presunta liberazione dei jihadisti. (Res)