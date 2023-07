Ue: Eurostat, produzione industriale in leggero aumento a maggio, crescita dell'1,6 per cento in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di maggio, la produzione industriale destagionalizzata è aumentata dello 0,2 per cento in area euro e dello 0,1 per cento nell'Ue, rispetto al mese di aprile. Lo si apprende dalle ultime stime di Eurostat. L'Italia ha fatto invece registrare una crescita dell'1,6 per cento dopo il calo del 2 per cento del mese precedente, quando invece la produzione industriale era aumentata dell'1 per cento in eurozona e dello 0,6 per cento in Ue. Rispetto a maggio 2022, invece, i dati mostrano un calo, del 2,2 per cento in area euro e dell'1,8 per cento in Ue. Nel mese di maggio, in eurozona, la produzione di beni strumentali è cresciuta dell'1 per cento, quella di beni intermedi e di beni di consumo durevoli dello 0,5 per cento e quella di beni di consumo non durevoli dello 0,3 per cento, mentre la produzione di energia è diminuita dell'1,1 per cento. In Ue, la produzione di beni strumentali è cresciuta dell'1 per cento, quella di beni di consumo non durevoli dello 0,7 per cento e quella di beni intermedi e beni di consumo durevoli dello 0,4 per cento, mentre la produzione di energia è diminuita dell'1,8 per cento. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, gli aumenti mensili più elevati sono stati registrati in Slovenia (+7,9 per cento), Croazia (+4,3 per cento), Slovacchia e Finlandia (entrambi +2,5 per cento). (segue) (Beb)